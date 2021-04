Dove vedere Foggia-Paganese, streaming Serie C e diretta tv Sky Sport?

Domani pomeriggio, alle ore 15, allo stadio “Zaccheria”, il Foggia di Marco Marchionni ospiterà la Paganese di Raffaele Di Napoli, match valido per la 36.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Foggia-Paganese in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I “satanelli” sono settimi con 47 punti (13 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta nel recupero contro il Palermo (1-0). I campani, invece, occupano la 17.a posizione con 27 punti (6 vittorie, 9 pareggi e 18 sconfitte) e sono reduci da 3 sconfitte consecutive, l’ultima giunta contro il Monopoli (3-1).

Foggia-Paganese sarà diretta da Luca Cherchi di Carbonia, coaudiuvato da Marco Toce di Firenze e Markiyan Voytyuk di Ancona. Il quarto uomo sarà Filippo Giaccaglia di Jesi.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-PAGANESE

Foggia (3-5-2): Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Salvi, Rocca, Garofalo, Di Jenno; Curcio, D’Andrea. All: Marchionni.

Paganese (3-5-2): Baiocco, Sirignano; Sbampato, Schiavino, Carotenuto, Antezza, Onescu, Mattia, Guadagni, Diop , Mendicino. All: Di Napoli.



Dove vedere Foggia-Paganese in tv e streaming

Il match Foggia Cavese, valido per la 36.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso in chiaro su Antenna Sud (seguiranno aggiornamenti) ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Inoltre il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 € e sarà disponibile anche in Pay Per View su Sky Sport 254 con la telecronaca di Dario Massara.