Dove vedere Juve Stabia-Catanzaro: streaming e diretta tv Serie C

Dopo la vittoria casalinga ottenuta contro il Catania (2-0), il Catanzaro si prepara ad affrontare la Juve Stabia (uscita vittoriosa nell’ultimo turno contro la Casertana, ndr) nel 35esimo turno del Girone C di Serie C. Juve Stabia-Catanzaro si prospetta un match incerto e spettacolare tra due delle squadre più in forma del campionato che, nelle ultime cinque partite, hanno fatto quasi bottino pieno di punti (Juve Stabia cinque vittorie consecutive, il Catanzaro ha totalizzato quattro vittorie e un pareggio). In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Juve Stabia-Catanzaro: streaming gratis e diretta tv in chiaro Serie C?

Dove vedere Juve Stabia-Catanzaro: streaming gratis e diretta tv in chiaro Serie C?

Il match Juve Stabia-Catanzaro, valido per la 35esima giornata, si giocherà allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia a partire dalle 15.00 di Mercoledì 21 Aprile 2021. La partita Juve Stabia-Catanzaro sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C della stagione 2020/21. Eleven Sports mette a disposizione dei suoi clienti un abbonamento mensile (dal costo di 7,99€ al mese) e un abbonamento stagionale (disponibile al costo di 69,99€). La piattaforma da fine Dicembre non trasmette più in streaming gratis le partite sul sito elevensports.it, sulla pagina facebook e sul canale Youtube. Per questo match NON è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Rai Sport.