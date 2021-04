Dove vedere Modena Arezzo, streaming Serie C e diretta tv Sky Sport?

Domani, alle ore 12.30, allo stadio “Braglia” il Modena di Michele Mignani ospiterà l’Arezzo di Roberto Stellone, match valido per la 34.a giornata del girone B del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Modena Arezzo in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I canarini sono quarti con 57 punti (17 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta contro la Fermana (1-0). Gli aretini, invece, sono penultimi con 24 punti (4 vittorie, 12 pareggi e 17 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta contro il Sudtirol (1-0).

Modena-Arezzo sarà diretta da Giuseppe Collu di Cagliari, coaudiuvato da Vincenzo Adriano Catucci di Pesaro e Francesco Ciancaglini di Vasto. Il quarto uomo sarà Roberto Lovison di Padova.



Dove vedere Modena Arezzo in tv e streaming

Il match Modena Arezzo, valido per la 34.a giornata del girone B del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Inoltre il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 € mentre seguiranno aggiornamenti se il match sarà visibile in Pay Per View su Sky Sport