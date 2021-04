Dove vedere Palermo-Cavese: streaming e diretta tv Serie C

Dopo il pareggio rimediato in casa del Bari (2-2), il Palermo si prepara ad affrontare la Cavese (ultima in classifica a quota 19 punti) nel 37esimo turno del Girone C di Serie C. Palermo-Cavese si prospetta un match molto interessante in cui la squadra di casa ha l’obbligo di portare a casa i ‘tre punti’ per cercare di mettere pressione a Teramo e Foggia, rispettivamente all’ottava e settima posizione in classifica. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Palermo-Cavese, streaming gratis e diretta tv in chiaro Serie C girone C?

Dove vedere Palermo-Cavese: streaming gratis e diretta tv in chiaro Serie C?

Il match Palermo-Cavese, valido per la 37esima giornata, si giocherà allo Stadio Renzo Barbera di Palermo a partire dalle 17.30 di Domenica 25 Aprile 2021. La partita Palermo-Cavese sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C della stagione 2020/21. Eleven Sports mette a disposizione dei suoi clienti un abbonamento mensile (dal costo di 7,99€ al mese) e un abbonamento stagionale (disponibile al costo di 69,99€). La piattaforma da fine Dicembre non trasmette più in streaming gratis le partite sul sito elevensports.it, sulla pagina facebook e sul canale Youtube. Per questo match NON è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Rai Sport.