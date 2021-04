Dove vedere Palermo-Foggia: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Comunale Renzo Barbera si disputerà il match Palermo-Foggia, recupero della 33.a giornata del campionato di Serie C (girone C) e non giocata lo scorso 28 marzo perche la Lega Pro ha accolto l’istanza presentata dal club pugliese alle prese con un cluster Covid. In classifica i rosanero di mister Marco Marchionni si trovano al settimo posto con 47 punti, mentre i rosanero del tecnico Giacomo Filippi sono noni a 43.

Sono 20 i precedenti in terra siciliana con i padroni di casa avanti per 9-3 e otto pareggi, sono invece 39 le reti realizzate complessivamente (24-15 il parziale); l’ultima sfida al “Barbera” si è disputata il 12 febbraio 2018 in Serie B, con vittoria dei Satanelli per 2-1. Nella gara d’andata giocata allo stadio Pino Zaccheria lo scorso 6 dicembre successo ancora dei pugliesi con il risultato di 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di D’Andrea e Rocca. L’arbitro dell’incontro sarà Federico Longo della sezione A.I.A. di Paola (Cosenza), coadiuvato dagli assistenti Michele Somma e Francesco D’Apice, entrambi di Castellammare di Stabia (Napoli), quarto uomo Mattia Ubaldi di Roma.

Dove vedere Palermo-Foggia in tv e streaming

Il match Palermo-Foggia (calcio d’inizio domani ore 15) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento. La gara sarà visibile anche sulla pagine You Tube ma non sarà trasmesso su Sky Sport.

La bella notizia per i tifosi non abbonati alla piattaforma a pagamento, è che l’incontro sarà visibile anche in chiaro e più precisamente su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre), a partire dalle ore 14.50, ma anche in streaming gratuito collegando sul sito www.RaiPlay.it.