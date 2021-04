Dove vedere Perugia-Matelica, streaming Serie C e diretta Umbria TV?

Domani sera, alle ore 20.30, allo stadio “Curi” il Perugia di Fabio Caserta ospiterà il Matelica di Gianluca Colavitto, match valido per la 37.a giornata del girone B del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Perugia-Matelica in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Gli umbri sono primi in classifica (21 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte) in compagnia del Padova.

La squadra di Caserta è reduce da 3 vittorie consecutive, l’ultima contro il Ravenna (0-3) in trasferta. Il Matelica, invece, è ottavo con 53 punti (15 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte) ed è reduce dal pareggio a “reti bianche” contro il Fano.

Perugia-Matelica sarà diretta da Federico Longo di Paola, coaudiuvato da Andrea Micaroni di Chieti e Davide Stringini di Avezzano. Il quarto uomo sarà Marco Ricci di Firenze.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA-MATELICA

Perugia (4-3-3): Fulignati; Cancellotti, Angella, Sgarbi, Favalli; Sounas, Burrai, Vanbaleghem; Elia, Vano, Falzerano. All. Caserta.

Matelica (4-3-3): Cardinali; Fracassini, De Santis, Magri, Maurizii; Bordo, Pizzutelli, Balestrero; Volpicelli, Moretti, Leonetti. All. Colavitto.



Dove vedere Perugia-Matelica in tv e streaming

Il match Perugia-Matelica, valido per la 37.a giornata del girone B del campionato di Serie C, potrebbe essere trasmesso in chiaro su Umbria Tv, canale 10 del digitale terrestre in Umbria ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Inoltre il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 € e sarà disponibile anche in Pay Per View su Sky Sport 254 con la telecronaca di Paolo Redi.