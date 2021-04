Dove vedere Perugia-Triestina: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport?

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio Renato Curi (a porte chiuse) si disputerà il match Perugia-Triestina, valevole per la 35.a giornata del campionato di Serie C (girone B) che vede in classifica, il Grifone del tecnico Fabio Caserta al terzo posto con 67, a- 1 dal Sudtirol e a -3 dalla capolista Padova, mentre gli alabardati di mister Giuseppe Pillon al quinto posto con 54 punti.

Gara decisiva per gli umbri che se vogliono proseguire per il sogno promozione diretta devono assolutamente vincere, anche se non sarà facile avere la meglio sulla formazione giuliana che mercoledì scorso nel recupero di campionato sul campo della Sambenedettese, ha perso un’imbattibilità (ko per 1-0) che durava dal 24 gennaio e tredici partite (sei vittorie e sette pareggi).

I precedenti al “Curi” sono sei con i padroni di casa ancora imbattuti con tre successi e tre pareggi; l’ultima sfida tra le due squadre risale alla scorsa stagione quando nel secondo turno di Coppa Italia, gli umbri si imposero per 1-0 grazie alla rete di Sgarbi al 28′; l’arbitro dell’incontro sarà Paride Tremolada della sezione A.I.A di Monza, coadiuvato dagli assistenti Salvatore Buonocore di Marsala (Trapani) e Francesco Rizzotto di Roma, quarto uomo Eduart Pashuku della sezione di Albano Laziale (Roma).

Perugia-Triestina probabili formazioni

PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Cancellotti, Angella, Sgarbi, Favalli; Sounas, Burrai, Vanbaleghem; Elia, Vano, Falzerano.

TRIESTINA (4-3-3): Valentini; Rapisarda, Capela, Lambrughi, Brivio; Rizzo, Lodi, Giorico; Mensah, Gomez, Sarno.

Dove vedere Perugia-Triestina in tv e streaming

Il match Perugia-Triestina (calcio d’inizio ore 15) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La grande novità televisiva dal mese di dicembre è che il campionato di Serie C è sbarcato su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita; l’incontro del “Curi” sarà visibile su Sky Sport Prima Fila (canale 255 del decoder) con telecronaca di Antonio Nucera.