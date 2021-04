Dove vedere Sambenedettese-Cesena, streaming Serie C e diretta tv Teleromagna?

Sambenedettese-Cesena, sfida in chiave playoff. Nonostante i gravi problemi societari che mettono un punto interrogativo sul futuro della squadra, i padroni di casa sono reduci dalla vittoria nel recupero infrasettimanale contro la Triestina. Gli uomini di Montero hanno così raggiunto l’ottavo posto in classifica a quota 50 punti insieme proprio ai romagnoli che, al contrario, vengono da due pareggi consecutivi. Il match Sambenedettese-Cesena, valido per la trentacinquesima giornata del girone B della Serie C 2020/21, si gioca oggi domenica 11 aprile alle ore 15 nello stadio Comunale Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Nella partita del girone d’andata dello scorso 19 dicembre la squadra di Viali si è imposta 2-1 con una rete di Zecca nei minuti di recupero.



DOVE VEDERE SAMBENEDETTESE-CESENA SERIE C, STREAMING GRATIS E DIRETTA TV TELEROMAGNA O SKY SPORT?

Il match Sambenedettese-Cesena sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C. L’abbonamento mensile per usufruire dei servizi ammonta a 7,99€ al mese mentre l’abbonamento stagionale è disponibile a 69,99€. La piattaforma non trasmetterà più in maniera gratuita le partite sul sito elevensports.it., sulla pagina facebook e sul canale Youtube. La sfida non sarà visibile in pay per view in diretta tv su Sky Sport al prezzo di 4,99 euro. La pay tv satellitare ha raggiunto l’accordo per trasmettere quindici match di ogni turno della Serie C ma la sfida non è nel palinsesto di questa giornata. Tutti i gol dei match disputati nel weekend saranno visibili già da lunedì sera, a partire dalle 21.30, sempre su Sky Sport 24. La partita non sarà trasmessa nemmeno in diretta televisiva in chiaro su Teleromagna (canale 14 del digitale terrestre) e in diretta streaming gratuita sul sito dell’emittente.