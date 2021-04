Sky, Rai, Eleven Sports, Cusano Tv? Dove vedere Ternana-Avellino in tv e in streaming, 34^ giornata Serie C Girone C

DOVE VEDERE TERNANA AVELLINO IN TV E STREAMING – Ormai ci siamo quasi, la Ternana è davvero ad un passo dalla Serie B. Nel weekend, la squadra di Lucarelli ha sconfitto 1-2 a domicilio il Bisceglie, mantenendo inalterato il distacco di 15 punti sull’Avellino secondo. A questo punto, quindi, con 5 partite da disputare manca solo più la matematica per far festeggiare le Fere. Sabato, però, si disputerà Ternana-Avellino: a questo punto, il calcolo è molto semplice. Anche solo con un pareggio, per la Ternana sarà automaticamente Serie A. Con una sconfitta, invece, l’Avellino accorcerebbe a -12, alimentando così (anche se per poco) qualche residua speranza di aggancio agli umbri. Probabilmente, però, può davvero essere arrivato il momento della festa per Falletti e company: ecco quindi dove vedere Ternana Avellino in tv in chiaro e in streaming gratis.

Quando si gioca Ternana-Avellino, Serie C 34^ giornata

Il match Bisceglie-Ternana si disputerà sabato 3 aprile 2021 alle ore 15. La sfida si terrà allo Stadio Libero Liberati di Terni, casa delle Fere.

Precedenti Ternana-Avellino, le sfide tra umbri e campani

All’andata fu 1-2 per le Fere, che si imposero con le reti di Laverone e Vantaggiato. L’anno scorso, invece, a Terni vinse l’Avellino 0-1, ed anche in Campania fu un successo per i biancoverdi che si imposero 2-0.

In generale, comunque, a Terni sono 17 i precedenti. Il bilancio è quasi in parità, considerando solo i campionati: 6 vittorie dei padroni di casa, 6 pareggi, 5 vittorie degli irpini.

Probabili formazioni Ternana-Avellino, le scelte di Lucarelli e Braglia

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Damian, Proietti; Partipilo, Peralta, Furlan; Vantaggiato.

Avellino (3-5-2): Forte; Rocchi, Miceli, Illanes; Ciancio, Rizzo, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Santaniello.

Eleven Sports e Cusano Tv: dove vedere Ternana Bisceglie in tv e streaming

La partita Ternana-Avellino, come tutte le gare interne ed esterne dei rossoverdi in questa stagione, sarà visibile in diretta e in chiaro su Cusano Italia Tv (canale 264 DTT). L’emittente dell’Università Niccolò Cusano trasmetterà la sfida arricchita con ampio pre e post partita.

Il match, inoltre, sarà come al solito visibile in diretta e in streaming su Eleven Sports, previa sottoscrizione di un abbonamento: a quel punto, sarà possibile assistere al match sia su smart tv, scaricando la app, sia su smartphone pc e tablet, sempre attraverso la app o collegandosi al sito.