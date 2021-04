Dove vedere Ternana Cavese, streaming Serie C e diretta TV Sky o Eleven Sports?

Mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 15:00 allo Stadio Libero Liberati di Terni andrà in scena Ternana Cavese, recupero della 28^ giornata di Serie C – Girone C 2020/21. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Ternana Cavese in diretta tv e in live streaming.

Dove vedere Ternana Cavese, presentazione della partita

Il match Ternana Cavese mette a confronto i padroni di casa già promossi in Serie B grazie allo splendido cammino che fino a qui ha permesso agli uomini di Cristiano Lucarelli di conquistare 81 punti in 32 partite. Gli ospiti di Cava dei Tirreni, al contrario, sono penultimi in classifica con solo 16 lunghezze all’attivo, ormai destinati a giocarsi la loro presenza in categoria nei playout che si svolgeranno tra qualche settimana. Ecco dove vedere in diretta tv e in live streaming Ternana Cavese.

Dove vedere Ternana Cavese, live streaming e diretta tv Sky o Eleven Sports?

L’incontro Ternana Cavese si giocherà allo Stadio Libero Liberati di Terni, mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 15:00. Per il match non è prevista la programmazione in diretta tv in chiaro e in live streaming gratis. Sarà possibile seguire l’incontro Ternana Cavese in diretta tv su Sky Primafila, acquistando il match a 4,99 €. La gara verrà trasmessa in live streaming anche sul sito Eleven Sports o tramite l’app scaricabile su tablet, smartphone o sulle smart tv compatibili. Per seguire il match in diretta streaming su Eleven Sports sarà necessario essere in possesso di un abbonamento alla piattaforma.