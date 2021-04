Dove vedere Triestina-Padova: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport?

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste (a porte chiuse) si disputerà il match Triestina-Padova, valevole per la 34.a giornata del campionato di Serie C (girone B) che vede in classifica gli alabardati di mister Giuseppe Pillon al sesto posto con 51 punti, mentre il Cavalluccio marino del tecnico Andrea Mandorlini all’ottavo con 48 e dunque novanta minuti molto importanti in chiave playoff.

I precedenti in terra giuliana sono 40 con i padroni di casa in netto vantaggio per 21-9 e dieci pareggi, mentre sono 92 le reti realizzate complessivamente (61-31 il parziale); l’arbitro della gara sarà Mario Cascone della sezione A.I.A di Nocera Inferiore (Salerno), coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere Cosimo Cataldo di Bergamo, quarto uomo Adalberto Fiero di Pistoia.

Triestina-Padova, probabili formazioni

TRIESTINA (4-3-3): Valentini; Rapisarda, Capela, Lambrughi, Brivio; Rizzo, Lodi, Giorico; Mensah, Gomez, Sarno.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Germano, Rossettini, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Hraiech, Firenze; Chiricò, Nicastro, Jelenic.

Dove vedere Triestina-Padova in tv e streaming

Il match Triestina-Padova (calcio d’inizio ore 20.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La grande novità televisiva dal mese di dicembre è che il campionato di Serie C è sbarcato su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita; l’incontro del “Rocco” sarà visibile su Sky Sport Prima Fila (canale 253 del decoder) con telecronaca di Marco Frisoli.