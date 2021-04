Dove vedere Turris-Bari, streaming Serie C e diretta tv Antenna Sud?

Domani pomeriggio, alle ore 17.30, allo stadio “Liguori” di Torre del Greco la Turris di Bruno Caleo ospiterà il Bari di Gaetano Auteri, match valido per la 37.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Turris-Bari in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I “corallini” sono in piena zona play-out con la 17.a posizione con 35 punti (8 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte) e vengono da 2 sconfitte consecutive contro Teramo e Ternana. Il Bari, invece, dopo il pareggio per 2-2 contro il Palermo ha esonerato Massimo Carrera e ha richiamato Gaetano Auteri. Infatti i “galletti” sono quarti con 60 punti (17 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte) a -4 punti dal Catanzaro, terzo.

Turris-Bari sarà diretta da Mario Vigile di Cosenza, coaudiuvato da Salvatore Emilio Buonocore di Marsala e Luca Testi di Livorno. Il quarto uomo sarà Davide Moriconi di Roma 2.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS-BARI

Turris (4-4-2): Barone, Lame, Lorenzini, Di Nunzio, Loreto; Da Dalt, Tascone, Franco, D’Ignazio, Giannone, Romano. All. Caleo.



Bari (3-4-3): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Ciofani, De Risio, Maita, Rolando; Marras, Candellone, Antenucci. All. Auteri.

Dove vedere Turris-Bari in tv e streaming

Il match Turris-Bari, valido per la 37.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud e sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Inoltre il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 € e sarà disponibile anche in Pay Per View su Sky Sport 252 con la telecronaca di Paolo Ciarravano.