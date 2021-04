Dove vedere Vibonese-Bari: streaming e diretta tv Eleven Sport o Sky Sport?

Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Luigi Rizzo di Vibo Valentia (a porte chiuse) si disputerà il match Vibonese-Bari, valevole per la 34.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i padroni di casa del tecnico Giorgio Roselli al quartultimo posto con 31 punti a- 3 dalla zona salvezza (Monopoli 34), mentre gli ospiti di mister Massimo Carrera sono terzi a 56 punti con un solo punto di vantaggio sul Catanzaro quarto.

Quello di domani sarà la prima sfida al “Rizzo” visto che nella scorsa stagione la gara non si disputò per lo stop del campionato; nella partita d’andata (13 dicembre) disputata in terra pugliese il risultato è stato di parità (0-0 il finale). L’arbitro del match sarà marco Ricci della sezione A.I.A di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Rosario Caso di Nocera Inferiore (Salerno) e Stefano Montagnani di Salerno, quarto uomo Mattia Ubaldi di Roma.

Vibonese-Bari, probabili formazioni

VIBONESE (3-5-2): Marson, Sciacca, Vergara, Bachini; Statella, Laaribi, Vitiello, Cattaneo, Mahrous; Spina, Plescia.

BARI (4-2-3-1): Frattali; Semenzato, Di Cesare, Minelli, Perrotta; Bianco, De Risio; Marras, Mercurio, Rolando; Antenucci.

Dove vedere Vibonese-Bari in tv e streaming

Il match Vibonese-Bari (calcio d’inizio domani ore 15) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.