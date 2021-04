Eleven Sports o Rai Sport? Dove vedere Catania-Potenza in tv e streaming, Serie C 35^ giornata

DOVE VEDERE CATANIA POTENZA IN STREAMING E DIRETTA TV – La 35° giornata di Serie C, Girone C, mette di fronte Catania e Potenza, due squadre con obiettivi diversi da raggiungere e ad un passo da tali obiettivi. Il Catania è quinto, con 52 punti, e si è già di fatto assicurato il posto ai playoff. Occhio, però: è fondamentale anche il piazzamento tra le prime dieci, visto che arrivare più in alto significa evitare scontri proibitivi. Per gli etnei, comunque, l’obiettivo Serie B è ancora possibile. Pressoché sfumate, invece, le chance per il Potenza di agganciare la zona playoff: ancora a rischio, però, la salvezza, visto che la zona playout dista solo 4 punti e i lucani hanno giocato una partita in più. Scontro fondamentale, dunque: ecco dove vedere Catania Potenza in tv e streaming.

Quando si gioca Catania-Potenza, Serie C Girone C 35^ giornata

Il match Catania-Potenza è previsto per le ore 15.00 di domenica 11 aprile 2021. La sfida si disputerà allo stadio Cibali-Angelo Massimino di Catania, casa degli etnei.

Precedenti Catania-Potenza, le sfide tra etnei e lucani

Tra le due compagini ci sono otto precedenti in terra etnea, calcolati dal 1946: sono in vantaggio i rossazzurri, vittoriosi in quattro circostanze; tre i pareggi e un successo ospite completano lo score. Occhio agli ultimi tre precedenti a Catania: sempre 1-1, sempre in vantaggio gli ospiti e sempre successivamente il gol della rimonta etnea.

Catania-Potenza probabili formazioni, le scelte di Baldini e Gallo

Il Catania (4-3-3) si schiera così: Martínez; Pinto, Claiton, Giosa, Calapai; Dall’Oglio, Maldonado, Izco; Piccolo, Reginaldo, Sarao.

Il Potenza (4-3-1-2) si schiera così: Marcone; Sepe, Di Somma, Gigli, Coccia; Bucolo, Coppola, Ricci; Di Livio; Salvemini, Mazzeo.

Serie C Girone C, dove vedere Catania Potenza streaming e diretta tv

La sfida Catania-Potenza sarà visibile in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intero torneo. Il match sarà disponibile attraverso l’app ufficiale della piattaforma, pertanto sarà visibile anche sulle moderne Smart Tv, oltre che in streaming su smartphone e tablet. Su pc, è possibile accedere al match anche attraverso il sito web.