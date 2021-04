Sky, Eleven Sports o Rai Sport? Dove vedere Catania-Casertana in tv e streaming, Serie C 37^ giornata

DOVE VEDERE CATANIA CASERTANA IN TV E STREAMING – La 37° giornata di Serie C, Girone C, mette di fronte Catania e Casertana, due squadre che perseguono lo stesso obiettivo: la Serie B. Il Catania è quinto, con 55 punti, ed ha già acquisito il pass per i playoff, mentre la Casertana è decima a 44, a +4 sulla Viterbese: per i campani, quindi, a due giornate dalla fine bastano due punti per chiudere la pratica. Occhio, però: è fondamentale anche il piazzamento tra le prime dieci, visto che arrivare più in alto significa evitare scontri proibitivi. Dunque, gli etnei cercheranno in tutti i modi di vincere per agganciare i allontanare Juve Stabia e Foggia e, magari, avvicinare il Bari. Scontro fondamentale, dunque: ecco dove vedere Catania Casertana in tv e streaming.

Quando si gioca Catania-Casertana, Serie C Girone C 37^ giornata

Il match Catania-Casertana è previsto per le ore 17.30 di domenica 25 aprile 2021. La sfida si disputerà allo stadio Massimino di Catania, casa dei rossoazzurri.

Precedenti Catania-Casertana, le sfide tra i siciliani e i campani

Tra le due compagini ci sono ben 24 precedenti in tutte le competizioni: un po’ sorprendentemente sono in netto vantaggio i campani, vittoriosi in ben 10 circostanze; 10 anche i pareggi e solo 4 successi degli etnei a completare lo score. All’andata, al Pinto di Caserta, fu 3-2 per i padroni di casa. L’anno scorso, invece, al Massimino di Catania finì 1-1.

Catania-Casertana probabili formazioni, le scelte di Baldini e Guidi

Il Catania (4-3-3) si schiera così: Martínez; Pinto, Claiton, Tonucci, Calapai; Dall’Oglio, Maldonado, Izco; Russotto, Reginaldo, Sarao.

La Casertana (4-3-3) si schiera così: Zivkovic; Polito, Ciriello, Carillo, Rillo; Izzillo, Santoro, Icardi; Pacilli, Cuppone, Longo.

Serie C Girone C, dove vedere Catania Casertana in streaming e diretta tv

La sfida Catania-Casertana sarà visibile in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intero torneo. Il match sarà disponibile attraverso l’app ufficiale della piattaforma, pertanto sarà visibile anche sulle moderne Smart Tv, oltre che in streaming su smartphone e tablet. Su pc, è possibile accedere al match anche attraverso il sito web.