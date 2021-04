Sky, Rai, Eleven Sports, Cusano Tv? Dove vedere Ternana-Juve Stabia in tv e in streaming gratis, 38^ giornata Serie C Girone C

DOVE VEDERE TERNANA JUVE STABIA IN TV E STREAMING – La Ternana è già in festa da diverse settimane, visto che ha conquistato la promozione in Serie B che, per la verità, non è praticamente mai stata messa in dubbio. Chi, invece, ha tanta voglia di tornare in cadetteria è la Juve Stabia, attualmente sesta in classifica a pari punti col Catania. Irraggiungibili dal Foggia, le Vespe si giocano il quarto posto proprio con gli etnei e con il Bari. I Galletti sono attualmente a +2, e giocheranno in casa contro il Bisceglie: per il Catania, invece, ostica trasferta a Foggia. La Juve Stabia, dunque, non è del tutto artefice del proprio destino, ma innanzitutto deve provare a sfatare il tabù Liberati, stadio nel quale non ha mai vinto, per provare ad agganciare la quarta posizione. Ecco quindi dove vedere Ternana Juve Stabia in tv in chiaro e in streaming gratis.

Quando si gioca Ternana-Juve Stabia, Serie C 38^ giornata

Il match Bisceglie-Ternana si disputerà domenica 2 maggio 2021 alle ore 20,30, in contemporanea con tutte le altre partite del Girone C di serie C. La sfida si terrà allo Stadio Libero Liberati di Terni, casa delle Fere.

Precedenti Ternana-Juve Stabia, le sfide tra umbri e campani

All’andata fu 0-3 per le Fere, che si imposero con le reti di Peralta, Suagher e Vantaggiato. L’anno scorso, invece, a Terni finì 1-1, mentre in Campania fu un successo per gli umbri che si imposero 2-3.

In generale, comunque, a Terni sono solo 6 i precedenti. Il bilancio è nettamente in favore delle Fere, che hanno vinto in 4 occasioni. 2 i pareggi, con le Vespe che non hanno mai sbancato il Liberati di Terni.

Probabili formazioni Ternana-Juve Stabia, le scelte di Lucarelli e Padalino

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Damian, Proietti; Partipilo, Peralta, Furlan; Vantaggiato.

Juve Stabia (3-4-3): Farroni; Mulè, Troest, Caldore; Scaccabarozzi, Vallocchia, Berardocco, Rizzo; Borrelli, Marotta, Orlando.

Eleven Sports e Cusano Tv: dove vedere Ternana Juve Stabia in tv e streaming

La partita Ternana-Juve Stabia, come tutte le gare interne ed esterne dei rossoverdi in questa stagione, sarà visibile in diretta e in chiaro su Cusano Italia Tv (canale 264 DTT). L’emittente dell’Università Niccolò Cusano trasmetterà la sfida arricchita con ampio pre e post partita.

Il match, inoltre, sarà come al solito visibile in diretta e in streaming su Eleven Sports, previa sottoscrizione di un abbonamento: a quel punto, sarà possibile assistere al match sia su smart tv, scaricando la app, sia su smartphone pc e tablet, sempre attraverso la app o collegandosi al sito.