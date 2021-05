Dove vedere Albinoleffe-Catanzaro, streaming playoff Serie C e diretta tv Rai Sport?

Il match Albinoleffe-Catanzaro, valido per i quarti di finale dei playoff della Serie C 2020/21, si gioca domenica 30 maggio alle ore 18 nello stadio Città di Gorgonzola. Il ritorno si giocherà mercoledì 2 giugno, chi passa il turno affronterà la vincente della sfida Feralpisalò-Alessandria. I padroni di casa hanno eliminato il Modena negli ottavi mentre i calabresi fanno il loro esordio nei playoff.

Le probabili formazioni di Albinoleffe-Catanzaro playoff Serie C

ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini; Borghini, Canestrelli, Riva; Gusu, Gelli, Genevier, Giorgione, Tomaselli; Manconi, Cori.

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Pierno, Baldassin, Risolo, Garufo; Di Massimo; Carlini, Curiale.



Dove vedere Albinoleffe-Catanzaro playoff Serie C, streaming gratis e diretta tv Sky Sport, Eleven Sports, Antenna Sud o Rai Sport?

Il match Albinoleffe-Catanzaro sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C. L’abbonamento mensile per usufruire dei servizi ammonta a 7,99€ al mese mentre l’abbonamento stagionale è disponibile a 69,99€. La piattaforma non trasmetterà più in maniera gratuita le partite sul sito elevensports.it., sulla pagina facebook e sul canale Youtube. La sfida non sarà visibile in pay per view in diretta tv su Sky Sport Primafila al prezzo di 4,99 euro. Gli appassionati non potranno seguire il match nemmeno in diretta televisiva su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) e in streaming sul sito www.antennasud.com. La sfida sarà visibile in chiaro su Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su RaiPlay, piattaforma disponibile tramite sito su pc e tramite app su mobile.