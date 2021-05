Dove vedere Bari-Bisceglie: streaming gratis e diretta tv Antenna Sud?

Domani sera alle ore 20.30 allo stadio San Nicola (a porte chiuse) si disputerà il match Bari-Bisceglie, valevole per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i biancorossi al quarto posto con 60 punti, ma che dovranno difenderlo dagli attacchi di Catania e Juve Stabia appaiate insieme a 58 e che giocheranno il loro incontro in trasferta, rispettivamente contro Foggia e Ternana.

I nerazzurri stellati si trovano al penultimo con 30 e che sicuramente disputerà lo spareggio playout contro la Paganese (impegnata sul campo della Casertana) che di punti ne ha 31 ed entrambe cercheranno l’accesso ai play out da 17°, per usufruire del vantaggio dettato dal piazzamento finale in caso di differenza reti in parità al termine del doppio confronto.

E’ la prima volta che questo derby pugliese si disputerà al San Nicola, mentre nel match d’andata giocato al “Gustavo Ventura” lo scorso 17 gennaio c’è stato il successo dei galletti per 1-0 grazie alla rete di Antenucci al minuto 86. L’arbitro della gara sarà Marco Monaldi della sezione A.I.A di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto (Terni) e Tiziana Trasciatti di Foligno (Perugia), quarto uomo Claudio Petrella di Viterbo.

Bari-Bisceglie, probabili formazioni

BARI (3-4-3): Frattali; Semenzato, Minelli, Di Cesare, Perrotta; De Risio, Bianco; Marras, Maita, D’Ursi; Antenucci. All. Carrera

BISCEGLIE (3-5-2): Russo; Altobello, Priola, Vona; Tazza, Cittadino, Romizi, Pedrini, Giron; Sartore, Cecconi. All. Bucaro

Dove vedere Bari-Bisceglie in tv e streaming

Il match Bari-Bisceglie (calcio d’inizio, domani ore 20.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La grande novità televisiva dal mese di dicembre è che il campionato di Serie C è sbarcato su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita; l’incontro del “San Nicola” sarà visibile su Sky Sport Prima Fila (canale 255 del decoder) con telecronaca di Dario Massara.

Infine bella notizia per i tifosi residenti in Puglia e Basilicata perchè il match si potrà vedere anche in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre nelle due regioni appena citate) e in streaming gratuito sul sito www.antennasud.com, con telecronaca a cura di Flavio Insalata e collegamenti a partire dalle ore 19.45.