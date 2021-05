Dove vedere Bari-Foggia playoff Serie C, streaming e diretta tv Rai Sport?

Il derby pugliese Bari-Foggia, valido come secondo turno dei playoff della Serie C 2020/21, si gioca mercoledì 19 maggio alle ore 17.45 a porte chiuse nello stadio San Nicola di Bari. I padroni di casa sono reduci dal deludente quarto posto in campionato e cercano la promozione in Serie B tramite il torneo eliminatorio. I satanelli hanno superato il Catania nel primo turno e cercano il pass in un match molto sentito. Ricordiamo che la sfida si gioca in gara unica con i galletti, meglio piazzati in classifica, che hanno a disposizione due risultati su tre. Nei due precedenti stagionali tra le due squadre si registra una vittoria per parte.

Le probabili formazioni di Bari-Foggia playoff Serie C

BARI (3-4-3): Frattali, Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani, Maita, De Risio, Rolando; Cianci, Antenucci, Marras.

FOGGIA (3-5-2) Fumagalli; Salvi, Germinio, Del Prete; Kalombo, Vitale, Rocca, Garofalo, Di Jenno; Curcio, Balde.

Dove vedere Bari-Foggia playoff Serie C, streaming gratis e diretta tv Sky Sport, Eleven Sports, Antenna Sud o Rai Sport?

Il match Bari-Foggia sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C. L’abbonamento mensile per usufruire dei servizi ammonta a 7,99€ al mese mentre l’abbonamento stagionale è disponibile a 69,99€. La piattaforma non trasmetterà più in maniera gratuita le partite sul sito elevensports.it., sulla pagina facebook e sul canale Youtube. La sfida non sarà visibile in pay per view in diretta tv su Sky Sport Primafila al prezzo di 4,99 euro. Gli appassionati non potranno seguire il match nemmeno in diretta televisiva su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) e in streaming sul sito www.antennasud.com. Il derby pugliese sarà visibile in chiaro su Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su RaiPlay, piattaforma disponibile tramite sito su pc e tramite app su mobile.