Dove vedere Bisceglie-Paganese, streaming Serie C e diretta tv Antenna Sud

Domani pomeriggio, alle ore 15, al “Ventura”, il Bisceglie di Giovanni Bucaro ospiterà la Paganese di Raffaele Di Napoli, match valido per l’ andata del playout del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Bisceglie-Paganese in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre prima del playout.

Il Bisceglie ha concluso la stagione in 18.a posizione con 30 punti (7 vittorie, 9 pareggi e 20 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Bari. La Paganese, invece, ha terminato il campionato in 17.a posizione con 32 punti (7 vittorie, 11 pareggi e 18 sconfitte) e nell’ultimo match ha pareggiato 1-1 contro la Casertana. Il match di ritorno si disputerà al “Marcello Torre” di Pagani sabato 22 maggio con calcio d’inizio fissato sempre per le ore 15.

Bisceglie-Paganese sarà diretta da Mario Vigile di Cosenza, coaudiuvato da Andrea Niedda e Gianluca D’Elia, entrambi di Ozieri. Il quarto uomo sarà Ermanno Feliciani di Teramo.

Dove vedere Bisceglie-Paganese in tv e streaming

Il match Bisceglie-Paganese, valido per la gara di andata del playout del girone C del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.