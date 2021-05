Dove vedere Cesena-Arezzo: streaming e diretta TV Sky Sport o Eleven Sports?

Domani pomeriggio alle ore 15 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi (a porte chiuse) si disputerà il match Cesena-Arezzo, valevole per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie C (girone B) che vede in classifica i romagnoli al settimo posto con 54 punti, mentre i toscani sono al penultimo con 29 punti a + 2 sul Ravenna ultimo, e che per evitare la retrocessione diretta dovrà almeno pareggiare perchè in questo caso i giallorossi (scontri diretti in perfetta parità con doppio pareggio per 1-1) dovrebbero vincere con cinque gol di scarto contro il Carpi, eventualità molto difficile.

I precedenti tra le due squadre al “Manuzzi” sono 17 con i padroni di casa in vantaggio per 9-3 e cinque pareggi; l’ultimo confronto si è giocato il 7 agosto 2016 quando nel secondo turno di Coppa Italia, i bianconeri si imposero per 2-0 con le reti di Schiavone e Ciano. La gara d’andata disputata in Toscana lo scorso 16 gennaio ha visto sempre la vittoria cesenate e sempre per 2-0 grazie alle marcature di Favale e Bortolussi. L’arbitro del match sarà Fabio Natilla, della sezione di Molfetta (Bari), coadiuvato dagli assistenti Giorgio Rinaldi e Francesco Valente, entrambi di Roma; quarto uomo Mario Saia di Palermo.

Dove vedere Cesena-Arezzo in tv e streaming

Il match Cesena-Arezzo (calcio d’inizio, domani ore 15) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.