Dove vedere Juve Stabia-Casertana: streaming Serie C e diretta TV Sky Sport?

Domani pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia (a porte chiuse) si disputerà il match Juve Stabia-Casertana, valevole per il primo di turno dei playoff del campionato di Serie C. I padroni di casa di Pasquale Padalino hanno terminato la stagione regolare al quinto posto con 61 punti ma un finale incredibile frutto di otto vittorie nelle ultime nove gare (unico ko contro il Catanzaro). Al contrario gli ospiti di Federico Guidi, che hanno finito al decimo posto con 45 punti, hanno avuto un finale di campionato piuttosto negativo (cinque punti negli ultimi sei match).

Ora però si riazzera tutto e dovranno essere bravi i gialloblu a far valere in campo i sedici punti di differenza, ricordando che se al 90′ i risultato sarà di parità saranno loro a passare per il miglior piazzamento finale. Nei due precedenti stagionali si sono registrate due vittorie esterne: i Falchetti hanno avuto la meglio al “Menti” il 27 gennaio per 2-0, mentre 18 aprile rivincita per le Vespe che hanno espugnato il “Pinto” per 3-2.

Sono invece 17 i precedenti complessivi di questo derby campano che vedono la Casertana in vantaggio per 5-4 e otto pareggi; l’arbitro della sfida sarà Paride Tremolada della sezione A.I.A di Monza, coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino di Campobasso e Alberto Zampese di Bassano del Grappa (Vicenza), quarto uomo ufficiale Luca Angelucci di Foligno.

Juve Stabia-Casertana, probabili formazioni

JUVE STABIA (3-4-3): Farroni; Mulé, Troest, Caldore; Scaccabarozzi, Vallocchia, Berardocco, Rizzo; Borrelli, Marotta, Orlando.

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadžiosmanović, Ciriello, Carillo, Del Grosso; Izzillo, Bordin, Icardi; Rosso, Castaldo, Cuppone.

Dove vedere Juve Stabia-Casertana in tv e streaming

Il match Juve Stabia-Casertana (calcio d’inizio, domani ore 17.30) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

La grande novità televisiva dallo scorso mese di dicembre è che il campionato di Serie C è sbarcato su Sky dove sarà possibile acquistare ogni weekend i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita; l’incontro del “Menti” sarà visibile su Sky Sport Prima Fila (canale 256 del decoder) con telecronaca di Dario Massara.