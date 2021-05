Dove vedere Juve Stabia-Palermo: streaming e diretta tv in chiaro Rai Sport? Playoff Serie C

Dopo aver superato il primo turno, continuano le emozioni dei Playoff di Serie C per Juve Stabia e Palermo, che si affronteranno in un match che si preannuncia interessante e spettacolare. Nel primo turno dei playoff di Serie C la Juve Stabia ha trovato il pareggio-qualificazione con la Casertana solamente al minuto 87 (risultato finale 1-1, ndr); il Palermo invece si è imposto agevolmente sul Teramo con il risultato di 2-0 (reti realizzate da Floriano e Luperini). In virtù di un migliore piazzamento in classifica, la Juve Stabia ha a disposizione due risultati su tre per il passaggio del turno. Al Palermo serve un’impresa per il passaggio alla fase nazionale dei playoff di Serie C.

Dove vedere Juve Stabia-Palermo: streaming gratis e diretta tv in chiaro Rai Sport? Playoff Serie C

Il match Juve Stabia-Palermo, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C, andrà in scena allo Stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia a partire dalle ore 17.30 di Mercoledì 19 Maggio 2021. Juve Stabia-Palermo sarà disponibile in diretta su Eleven Sports, azienda titolare dei diritti della stagione 2020-21 del campionato di Serie C. Il match tra Juve Stabia e Palermo verrà trasmessa in pay per view anche su Sky Sport Primafila, previo acquisto dell’evento, al canale numero 253 del satellite. Per Juve Stabia-Palermo non è invece disponibile né la diretta tv in chiaro su Rai Sport né lo streaming gratis.