Dove vedere Paganese-Bisceglie, streaming Serie C e diretta tv Antenna Sud?

Domani pomeriggio, alle ore 17.30, allo stadio “Marcello Torre” di Pagani, la Paganese di Raffaele Di Napoli ospiterà il Bisceglie di Giovanni Bucaro, match valido per il ritorno del playout del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Paganese-Bisceglie in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre prima del playout.

Si ripartirà dal 2-1 della gara d’andata, match giocato al “Ventura” di Bisceglie e vinto dai nerazzurri. I campani hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria. Ma in caso di parità di punteggio e della differenza reti al termine dei 90′ minuti si andrebbe prima ai tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità sarebbe la Paganese a restare in Serie C grazie alla migliore posizione al termine della stagione regolare.

Paganese-Bisceglie sarà diretta dal signor Andrea Colombo di Como, coaudiuvato da Riccardo Vitali di Brescia e Massimo Salvalaglio di Legnano. Il quarto uomo sarà Valerio Maranesi di Ciampino.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE-BISCEGLIE

Paganese (3-5-2): Baiocco, Sirignano; Sbampato, Schiavino, Carotenuto, Antezza, Onescu, Mattia, Guadagni, Diop , Mendicino. All: Di Napoli.

Bisceglie (3-5-2): Russo; Altobello, Priola, Vona; Tazza, Cittadino, Romizi, Pedrini, Giron; Sartore, Cecconi. All: Bucaro.

Dove vedere Paganese-Bisceglie in tv e streaming

Il match Paganese-Bisceglie, valido per la gara di ritorno del playout del girone C del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.