Dove vedere Palermo-Teramo, streaming Serie C e diretta tv Sky Sport?

Domani pomeriggio, alle ore 15.30, allo stadio “Barbera” il Palermo di Giacomo Filippi ospiterà il Teramo di Massimo Paci, match valido per il primo turno dei playoff del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Palermo-Teramo in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre prima dell’avvio di questi playoff.

Il Palermo ha concluso la stagione regolare al settimo posto con 53 punti (14 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria per 1-3 contro la Virtus Francavilla. Il Teramo, invece, è arrivato ottavo con 52 punti (13 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria per 2-0 contro la Viterbese. Questo match dei playoff si disputerà in gara secca dove il Palermo giocherà in casa per il miglior piazzamento nella stagione regolare. Il Palermo, dunque, potrà contare sulla vittoria e sul pareggio per passare il turno.

Palermo-Teramo sarà diretta da Nicolò Marini di Trieste, coaudiuvato da Roberto Terenzio di Cosenza e Mattia Politi di Lecce. Il quarto uomo sarà Enrico Maggio di Lodi.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-TERAMO

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marong; Doda, Luperini, De Rose, Valente; Broh, Floriano, Rauti. All. Filippi.



Teramo (4-4-2): Lewandowski; Lasik, Soprano, Piacentini, Tentardini; Ilari, Santoro, Lombardi, Costa Ferreira; Birligea, Bombagi. All. Paci.

Dove vedere Palermo-Teramo in tv e streaming

Il match Foggia-Paganese, valido per il primo turno dei playoff del girone C del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Inoltre il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 € e sarà disponibile anche in Pay Per View su Sky Sport 258.