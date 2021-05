Perugia-Como: streaming e diretta TV Sky Sport o Eleven Sports? Dove vedere Supercoppa Serie C

Domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio Curi (a porte chiuse) si disputerà il match Perugia-Como, valevole per la prima giornata di Supercoppa Serie C. Le due squadre hanno ottenuto una meritata promozione (insieme alla Ternana che debutterà la prossima settimana) con gli umbri di Fabio Caserta che hanno vinto il girone B terminando la stagione regolare con gli stessi punti del Padova (79), ma con gli scontri diretti a loro favore (3-0 in casa e 0-1 in trasferta), mentre i lariani di Giacomo Gattuso hanno fatto loro il girone A, prevalendo sull’Alessandria (75 punti contro 68), antagonista fino all’ultimo e sconfitta proprio alla penultima giornata per 2-1.

Le ultime sfide risalgono alla stagione 2015-16 con entrambe le formazioni in Serie B dove si registrarono due vittorie interne: all’andata successo del “Grifoni” per 2-0 con reti di Del Prete e Ardemagni, mentre nel ritorno affermazione dei lombardi per 1-0, con gol di Ganz.

Chi perde (o il Perugia in caso di parità), affronterà la Ternana sabato 15 maggio, mentre l’ultima sfida il sabato successivo; ovviamente i rossoverdi giocheranno il derby in casa e contro il Como in trasferta.

I precedenti complessivi sono 34 e vedono i padroni di casa in vantaggio di misura per 12-11 e undici pareggi; L’arbitro dell’incontro sarà Gino Garofalo di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Roberto Fraggetta di Catania e Luca Testi di Livorno, quarto uomo ufficiale Mario Saia di Palermo.

Dove vedere Perugia-Como in tv e streaming

Il match Perugia-Como (calcio d’inizio, domani ore 18) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.