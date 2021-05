Pochi minuti fa è stato effettuato il sorteggio del primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C dove dalla fase preliminare sono uscite vincitrici sei squadre a cui ora vanno aggiunte le serie teste di serie: le tre squadre classificate al terzo posto di ciascun girone (Renate, Sudtirol e Avellino), la migliore quarta classificata (Modena) tra i tre gironi, e infine il Bari, che tra le sei vincitrici del turno precedenti, è risultata come la migliore classificata.

I match saranno di andata e ritorno (domenica 23 e mercoledì 26 maggio) con le formazioni teste di serie che avranno la possibilità sia di giocare il ritorno in casa, sia eventualmente a parità di gol complessivi nelle due partite, di qualificarsi al turno successivo per il miglior posizionamento nella stagione regolare. Il secondo turno della Fase Nazionale vedrà l’entrata delle tre squadre arrivate seconde nei tre raggruppamenti, ovvero, Alessandria, Catanzaro e Padova, che saranno teste di serie insieme alla squadra che, tra le vincitrici del primo turno di playoff nazionale, si è piazzata come la migliore classificata. Di seguito l’esito del sorteggio.

Serie C, playoff primo turno Fase Nazionale: ecco tutti gli accoppiamenti

Renate (testa di serie) – Matelica

Südtirol (testa di serie) – Pro Vercelli

Avellino (testa di serie) – Palermo

Modena (testa di serie) – Albinoleffe

Bari (testa di serie) – FeralpiSalò