Sky, Rai o Eleven Sports? Dove vedere Catanzaro-Albinoleffe in tv e in streaming, playoff Serie C

DOVE VEDERE CATANZARO ALBINOLEFFE IN TV E IN STREAMING – Il pareggio maturato nella gara d’andata è certamente un risultato agrodolce per i lombardi dell’Albinoleffe: in virtù del miglior piazzamento durante la regular season, infatti, al Catanzaro basterà anche pareggiare per conquistare il turno successivo dei playoff. In ogni caso, però, il gol di Mondonico per la squadra di Zaffaroni è pur sempre una bella boccata d’ossigeno, visto che in caso contrario sarebbe servita un’impresa clamorosa al Ceravolo di Catanzaro. I ragazzi siciliani di Calabro, però, non dovranno abbassare la guardia, per quella che sarà certamente una battaglia agguerrita tra due squadre molto forti e sorprendenti: ecco dunque dove vedere Catanzaro Albinoleffe in diretta tv e in live streaming.

Quando si gioca Catanzaro-Albinoleffe, Serie C playoff

Il match Catanzaro-Albinoleffe è previsto per le ore 17.30 di mercoledì 2 giugno 2021. La sfida si disputerà allo stadio Ceravolo di Catanzaro, casa dei siciliani.

Catanzaro-Albinoleffe probabili formazioni, le scelte di Calabro e Zaffaroni

Il Catanzaro si schiera così (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Gatti; Pierno, Verna, Balsassin, Porcino; Carlini; Curiale, Di Massimo.

L’Albinoleffe si schiera così (3-5-2): Savini; Mondonico, Canestrelli, Riva; Borghini, Gelli, Genevier, Giorgione, Tomaselli; Cori, Manconi.

Playoff Serie C, dove vedere Catanzaro Albinoleffe in streaming e diretta tv

La sfida Sudtirol-Pro Vercelli sarà visibile in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intero torneo. Il match sarà disponibile attraverso l’app ufficiale della piattaforma, pertanto sarà visibile anche sulle moderne Smart Tv, oltre che in streaming su smartphone e tablet. Su pc, è possibile accedere al match anche attraverso il sito web e tramite YouTube. Inoltre la sfida sarà anche visibile su Sky Primafila, al prezzo di 4,99€ per acquistare la singola partita, in particolare sul canale 253 del satellite.

Non è prevista, invece, la diretta gratis e in chiaro su Rai Sport.