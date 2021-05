Sky, Rai o Eleven Sports? Dove vedere Pro Vercelli-Juventus U23 in tv e in streaming, playoff Serie C

DOVE VEDERE PRO VERCELLI JUVENTUS U23 IN TV E IN STREAMING – Dopo il rinvio di una settimana delle sfide inizialmente previste per il 12 maggio, ripartono i playoff di Serie C. Per quanto concerne il Girone A, sono pronte a sfidarsi Pro Vercelli e Juventus U23: gli uomini di Zauli, dopo una bella regular season durante la quale sono stati spesso privati degli uomini migliori per via delle convocazioni di Andrea Pirlo, hanno sconfitto la Pro Patria nel primo round di questi playoff. Ora, la Juve è attesa dall’esame Pro Vercelli, quarta in campionato e vincente in entrambi gli scontri della stagione regolare. La strada per la Serie B è ancora lunga, ma la lotta inizia a farsi sempre più avvincente: ecco dove vedere Pro Vercelli Juventus U23 in tv e streaming.

Quando si gioca Pro Vercelli-Juve U23, Serie C Girone A playoff

Il match Pro Vercelli-Juventus Under 23 è previsto per le ore 17.30 di mercoledì 19 maggio 2021. La sfida si disputerà allo stadio Silvio Piola di Vercelli, casa delle Bianche Casacche.

Precedenti Pro Vercelli-Juventus, le sfide tra le due squadre piemontesi

Tra le due compagini ci sono 5 precedenti in tutte le competizioni: il bilancio vede i vercellesi in leggero vantaggio, con 3 vittorie e 2 sconfitte; nessun pareggio si è mai verificato nei confronti tra le due squadre. Durante la regular season, peraltro, ha vinto in entrambi i casi la Pro: 1-o al Piola, 0-2 in casa della squadra Under 23 bianconera.

Pro Vercelli-Juventus U23 probabili formazioni, le scelte di Modesto e Zauli

La Pro Vercelli (3-4-2-1) si schiera così: Saro; Masi, Auriletto, Hristov; Iezzi, Awua, Emmanuello, Gatto; Rolando, Lund Nielsen; Comi.

La Juventus Under 23 (3-5-2) si schiera così: Israel; Anzolin, Alcibiade, Dragusin; Di Pardo, Peeters, Ranocchia, Troiano, Correia; Aké, Brighenti.

Playoff Serie C Girone A, dove vedere Pro Vercelli Juventus U23 in streaming e diretta tv

La sfida Pro Vercelli-Juventus Under 23 sarà visibile in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intero torneo. Il match sarà disponibile attraverso l’app ufficiale della piattaforma, pertanto sarà visibile anche sulle moderne Smart Tv, oltre che in streaming su smartphone e tablet. Su pc, è possibile accedere al match anche attraverso il sito web.

La sfida sarà anche visibile su Sky Primafila, al prezzo di 4,99€ per acquistare la singola partita.