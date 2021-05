Sky, Rai o Eleven Sports? Dove vedere Sudtirol-Pro Vercelli in tv e in streaming, playoff Serie C

DOVE VEDERE SUDTIROL PRO VERCELLI IN TV E IN STREAMING – Una settimana dopo il match di andata, ecco il ritorno dei playoff di Serie C. Tra i match da disputare, spunta Sudtirol-Pro Vercelli: all’andata è terminata 2-1 per i piemontesi, che anno vinto in rimonta dopo l’iniziale vantaggio dei tirolesi. Decisivo, in questo senso, il gol su calcio di rigore da parte di Costantino al 95′ minuto: in questo modo, le Bianche Casacche partiranno coi favori del pronostico e, soprattutto, con due risultati su tre a disposizione. In ogni caso, però, la formazione guidata da Vecchi farà di tutto per provare a prendersi la fase successiva dei playoff: ecco dunque dove vedere Pro Vercelli Juventus U23 in tv e streaming.

Quando si gioca Sudtirol-Pro Vercelli, Serie C playoff

Il match Sudtirol-Pro Vercelli è previsto per le ore 17.30 di mercoledì 26 maggio 2021. La sfida si disputerà allo stadio Druso di Bolzano, casa dei tirolesi.

Sudtirol-Pro Vercelli probabili formazioni, le scelte di Vecchi e Modesto

Il Sudtirol (3-5-2) si schiera così: Poluzzi; Morelli, Malomo, Curto, Fabbri; Tait, Greco, Karic; Voltan; Casiraghi, Odogwu.

La Pro Vercelli (3-4-2-1) si schiera così: Saro; Masi, Auriletto, Hristov; Iezzi, Awua, Emmanuello, Gatto; Rolando, Lund Nielsen; Comi.

Playoff Serie C, dove vedere Sudtirol Pro Vercelli in streaming e diretta tv

La sfida Sudtirol-Pro Vercelli sarà visibile in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell’intero torneo. Il match sarà disponibile attraverso l’app ufficiale della piattaforma, pertanto sarà visibile anche sulle moderne Smart Tv, oltre che in streaming su smartphone e tablet. Su pc, è possibile accedere al match anche attraverso il sito web. La sfida sarà anche visibile su Sky Primafila, al prezzo di 4,99€ per acquistare la singola partita.