Ternana-Perugia streaming e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Supercoppa Serie C

Ternana-Perugia, in palio la Supercoppa di Serie C. Dopo aver vinto 2-1 nella sfida i lariani di Gattuso, i grifoni affrontano ora la squadra di Lucarelli nel derby umbro per la conquista del trofeo. Ricordiamo che le fere hanno dominato il girone C della Serie C 2020/21 e hanno vinto 3-0 nell’esordio nella competizione sempre contro il Como. Il derby umbro Ternana-Perugia, valido per la terza giornata della Supercoppa di Serie C 2020/21, si gioca sabato 22 maggio alle ore 15 nello stadio Libero Liberati di Terni. In caso di vittoria o parità saranno i padroni di casa ad aggiudicarsi il trofeo in virtù della migliore differenza reti.



Dove vedere Ternana-Perugia Supercoppa Serie C, streaming gratis e diretta tv Rai Sport, Sky Sport o Cusano Italia Tv?

Il derby Ternana-Perugia sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti della Serie C. L’abbonamento mensile per usufruire dei servizi ammonta a 7,99€ al mese mentre l’abbonamento stagionale è disponibile a 69,99€. La piattaforma non trasmetterà più in maniera gratuita le partite sul sito elevensports.it., sulla pagina facebook e sul canale Youtube. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale terrestre visibile su tutto il territorio italiano) che ha acquistato i diritti per le partite della squadra di Lucarelli e in diretta streaming gratis sul sito cusanoitaliatv.it. La sfida sarà visibile anche su Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su RaiPlay.