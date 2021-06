Alessandria-Padova: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale ritorno playoff

Domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio Moccagatta sarà in programma il match Alessandria-Padova valevole per la finale di ritorno dei playoff di Serie C. Nella gara d’andata giocata all’Euganeo domenica scorsa, il risultato finale è stato di 0-0 e dunque chi avrà la meglio, potrà festeggiare la promozione in Serie B; ricordiamo che se al 90′ le due squadre staranno ancora in parità (non valgono i gol in trasferta), si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

I biancoscudati di Andrea Mandorlini hanno chiuso la stagione regolare del girone B con 79 punti, a pari merito con il Perugia ma sono stati quest’ultimi a festeggiare la serie cadetta grazie agli scontri diretti; i grigi di Moreno Longo, invece, hanno concluso la stagione il girone A al secondo posto con 68 punti, dietro al Como (75 punti) direttamente promosso.

Sono 75 i precedenti complessivi con la formazione veneta in vantaggio 27-26 e 22 pareggi; l’ultima sfida in terra piemontese risale al 9 gennaio 2016 quando nel girone A di Lega Pro, il risultato finale fu di 1-1. L’arbitro dell’incontro sarà Matteo Marcenaro della sezione A.I.A. di Genova, coadiuvato dagli assistenti Paolo Laudato di Taranto e Marco Ceccon di Lovere (Bergamo), quarto uomo ufficiale Paolo Bitonti di Bologna.

Alessandria-Padova, probabili formazioni

ALESSANDRIA (3-5-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mora, Chiariello, Bruccini, Celia; Giorno; Corazza, Arrighini.

PADOVA (4-3-3): Dini; Pelagatti, Rossettini, Kresic, Curcio; Germano, Hallfredsson, M. Mandorlini; Jelenic, Paponi, Biasci.

Dove vedere Alessandria-Padova in tv e streaming

Il match Alessandria-Padova (calcio d’inizio, domani ore 18) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C. Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento. La gara del “Moccagatta” sarà visibile anche sulla pagina You Tube del sito.

Per la finale di ritorno è prevista anche la diretta in chiaro su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre), a partire dalle ore 17.50, ma anche lo streaming gratuito collegandosi sul sito www.RaiPlay.it.