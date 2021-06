Dove vedere Avellino-Padova, streaming Serie C e diretta tv Rai Sport?

Domani pomeriggio, alle ore 17.30, allo stadio “Partenio-Lombardi”, l’Avellino di Piero Braglia ospiterà l’Avellino di Andrea Mandorlini, il match è valido per il ritorno della semifinale dei playoff del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Avellino-Padova in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre prima di questo match.

Si ripartirà dal risultato di 1-1 della gara d’andata che si è giocata domenica 6 giugno allo stadio “Euganeo” di Padova. In questo turno a differenza dei turni precedenti non verrà presa in considerazione il piazzamento in classifica o il sorteggio, ma in caso di parità al termine dei 180 minuti si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-PADOVA

Avellino (3-5-2): Forte; Laezza, Dossena, Illanes; Rizzo, Adamo, Aloi, D’Angelo, Tito; Maniero, Fella. All. Braglia.

Padova (4-3-3): Dini; Germano, Rossettini, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Hraiech, Firenze; Chiricò, Nicastro, Jelenic. All. Mandorlini.

Dove vedere Avellino-Padova in tv e streaming

Il match Avellino-Padova, valido per la gara di ritorno della semifinale dei playoff del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Inoltre il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 € e sarà disponibile anche in Pay Per View su Sky Sport 251.