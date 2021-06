Dove vedere Padova-Renate, streaming Serie C e diretta tv Rai Sport?

Domani pomeriggio, alle ore 17.30, allo stadio “Euganeo”, il Padova di Andrea Mandorlini ospiterà il Renate di Aimo Diana, il match è valido per il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Padova-Renate in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre prima di questo match.

Si ripartirà dal 3-1 della gara d’andata in favore del Padova, risultato maturato allo stadio “Città di Meda” di Renate. Il Padova ha ipotecato il passaggio al turno successivo, infatti al Renate per passare il turno basterà vincere con almeno 3 gol di scarto. La vincente di questo match affronterà la vincente di Sudtirol-Avellino.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA-RENATE



Padova (4-3-1-2): Dini; Germano, Rossettini, Kresic, Gasbarro; Hraiech, Hallfredsson, Della Latta; Jelenic; Chiricò, Biasci. All. Mandorlini.

Renate (3-5-2): Gemello; Anghileri, Damonte, Silva; Guglielmotti, Kabashi, Vicente, Ranieri, Rada; Galuppini, Nocciolini. All. Diana.

Dove vedere Padova-Renate in tv e streaming

Il match Padova-Renate, valido per la gara di ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport ma sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita.

Inoltre il match sarà trasmesso sul canale You Tube di Eleven Sports con un abbonamento mensile al costo di 7.99 € e sarà disponibile anche in Pay Per View su Sky Sport 251.