Padova-Avellino: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere playoff Serie C

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Euganeo sarà in programma il match Padova-Avellino, valido per l’andata della semifinale playoff di Serie C (ritorno in Irpinia, mercoledì’ 9, ore 17.30). I biancoscudati di mister Andrea Mandorlini hanno esordito in questa post season nel turno scorso grazie al secondo posto nella stagione regolare, e si sono qualificati con il brivido, perchè dopo la vittoria per 3-1 sul campo del Renate, al ritorno sono usciti sconfitti con lo stesso risultato segnando il gol decisivo solamente al minuto 81 con Ronaldo Da Silva, salvandosi per la miglior posizione in campionato.

I biancoverdi del tecnico Piero Braglia, arrivati terzi in regular season nei due turni della Fase Nazionale disputati hanno avuto la meglio su Palermo con ko 1-0 al Barbera ribaltato al Partenio con lo stesso risultato (anche qui qualificazione per la migliore classifica) e Sudtirol, con vittoria interna per 2-0 e sconfitta a Bolzano per 1-0.

Ricordiamo che dalle semifinali in caso di parità, nel match di ritorno si andrà ai tempi supplementari, mentre in cui dovesse perdurare la parità, si procederà ai calci di rigore (non valgono i gol in trasferta).

Sono sei i precedenti in terra veneta con i padroni di casa imbattuti con quattro vittorie e due pareggi; l’ultima sfida si è giocata in Serie B nell’ultima giornata della stagione 2013-14 quando i biancorossi si imposero per 2-1, vittoria però che non bastò a rimanere in serie cadetta.

L’arbitro della sfida sarà Francesco Cosso della sezione A.I.A di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Roberto Fraggetta di Catania e Mattia Massimino di Cuneo, Quarto uomo ufficiale Claudio Panettella di Gallarate (Milano).

Padova-Avellino, probabili formazioni

PADOVA (4-3-3): Dini; Pelagatti, Andelkovic, Kresic, Gasbarro; Ronaldo, Mandorlini, Della Latta; Bifulco, Paponi, Chiricò.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio, Dossena, Illanes; Rizzo, Carriero, Silvestri, D’Angelo, Tito; Maniero, Santaniello.

Dove vedere Padova-Avellino in tv e streaming

Il match Padova-Avellino (calcio d’inizio, domani ore 20.45) sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento. La gara dell'”Euganeo” sarà visibile anche sulla pagina You Tube del sito.

Per questa semifinale d’andata è prevista anche la diretta in chiaro su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre), a partire dalle ore 20.30, ma anche lo streaming gratuito collegandosi sul sito www.RaiPlay.it.