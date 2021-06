Pescara: Diambo al Benevento, Fiorillo e Galano verso Terni, può arrivare l’esperto Manfredini

Tempo di calciomercato in riva all’Adriatico, dove il patron Sebastiani sta sciogliendo le ultime riserve per la nomina del nuovo allenatore.

Negli ultimi giorni si sono rincorse tante voci, con i nomi di Padalino, Auteri e Zeman, ma solo nelle prossime ore se ne saprà di più in merito.

Sebastiani ha avuto un summit con il patron Vigorito del Benevento, e tra i due club amici potrebbero esserci delle nuove operazioni in ballo per la nuova stagione.

Il club campano dovrebbe riscattare il cartellino del promettente Diambo, mentre a Pescara potrebbe approdare l’esperto portiere Manfredini (33), che è in scadenza col Benevento, e sarebbe l’ideale per il nuovo ciclo dei biancazzurri nel campionato di serie C.

Un altro elemento di esperienza è il capitano Memushaj (34), che nonostante la retrocessione in serie C, rimarrà volentieri a Pescara, dove negli anni è diventato una bandiera del delfino ed ha conquistato la maglia della nazionale dell’Albania di mister Reja.

Diverse le cessioni che saranno effettuate dal club biancazzurro, per ripartire con un nuovo ciclo di giocatori, anche il portiere Fiorillo potrebbe salutare e su di lui c’è l’interesse della neopromossa Ternana, che nei prossimi giorni dovrebbe avviare la trattativa e chiedere anche informazioni sul fantasista Galano.