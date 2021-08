Buona la prima per il Pescara di Auteri: 2-1 sulla valida Ancona

Inizia bene l’avventura del Pescara nel campionato di serie C, con il successo per 2-1 sull’Ancona in una partita bella e con emozioni da ambo le parti.

Allo stadio Adriatico la nota lieta è stata quella di rivedere il pubblico sugli spalti, sia quello di casa a sostegno del delfino, che quello giunto da Ancona a sostenere il team dorico.

Il nuovo tecnico Auteri dei biancazzurri, ha schierato un Pescara pimpante e determinato, anche se nelle retrovie spesso si è sofferto con le giocate dell’Ancona, dove è apparso molto ispirato l’ex di turno Del Sole.

A rompere gli equilibri ci ha pensato il talentuoso Nzita, che ha chiamato palla e poi ha scaricato in rete per l’1-0 del Pescara; nella ripresa l’Ancona ha spinto sull’acceleratore, con Del Sole attivo sulla destra e con il goal del pareggio che giungeva grazie a Faggioli, lesto a trovare la deviazione vincente in area di rigore e bruciando la difesa di casa.

A questo punto mister Auteri chiedeva ai suoi di spingere, così il Pescara prima andava vicino al vantaggio con Ferrari, che colpiva la traversa a botta sicura e poi al 90′ arrivava il goal vittoria: spunto di Nzita sulla sinistra e cross in area, dove accorreva il bravo Zappella, che scagliava un bel diagonale per il 2-1 che faceva esplodere lo stadio Adriatico.