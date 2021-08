Cesena-Mantova, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 al Centro Sportivo Romagna Centro di Martorano (a porte chiuse), si disputerà l’amichevole estiva tra Cesena-Mantova con le due squadre che si stanno preparando per l’inizio della nuova stagione che avverrà la prossima settimana in Coppa Italia dove incontreranno rispettivamente Pistoiese (in casa) e Pontedera (in trasferta).

Dunque per William Viali e Maurizio Lauro sarà l’ultimo test prima di incominciare a fare sul serio, dove però in questo campionato i due club sono stati inseriti in due gironi diversi: il Cesena in quello B (esordio casalingo contro il Gubbio), mentre il Mantova in quello A (prima giornata in trasferta a Legnago).

Sono ventuno i precedenti ufficiali tra le due squadre con bilancio in perfetta parità: sette vittorie ciascuno e altrettanti pareggi; l’ultima sfida risale allo scorso 8 maggio quando nel primo turno dei playoff i bianconeri si imposero al “Dino Manuzzi” per 2-1, qualificandosi al turno successivo, poi perso contro il Matelica per 3-2.

Dove vedere Cesena-Mantova in tv e streaming

L’amichevole tra Cesena-Mantova non sarà visibile nè in diretta tv, nè in streaming, ma ci sarà la possibilità di seguirla in differita sabato 14 agosto alle ore 16.30 sul canale Teleromagna, visibile in Emilia Romagna sul numero 14 del digitale terrestre e in Veneto sul canale 99 sempre del d.d.t.