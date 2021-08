Coppa Italia Serie C, dove vedere Bari-Fidelis Andria: streaming e diretta tv Rai Sport?

Coppa Italia Serie C, si gioca il derby Bari-Fidelis Andria. Dopo l’edizione 2021 cancellata causa Covid, la competizione riparte quest’anno con la Juventus U23 detentrice del trofeo. Tra le partite del primo turno c’è anche il derby pugliese con i galletti che affrontano la squadra di Panarelli. Il match Bari-Fidelis Andria, valido per la Coppa Italia Serie C 2021/22, si gioca sabato 21 agosto alle ore 20.45 nello stadio San Nicola del capoluogo pugliese. Gli ospiti sono stati ripescati in terza serie dopo l’esclusione della Casertana. Ricordiamo che, in caso di parità al termine dei novanta minuti, si disputeranno i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. La partita sarà diretta dal signor Di Marco di Ciampino.

Dove vedere Bari-Fidelis Andria Coppa Italia Serie C, streaming gratis e diretta tv Eleven Sports, Rai Sport o Antenna Sud?

Il derby pugliese Bari-Fidelis Andria sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La Coppa Italia Serie C sarà quindi visibile in esclusiva sulla piattaforma inglese e si dovrà sottoscrivere un abbonamento disponibile a 7.99 al mese o a 69.99 euro per tutta la stagione. Per la sfida quindi non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Rai Sport o su Antenna Sud.