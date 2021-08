Diretta tv in chiaro RAI SPORT? Dove vedere Monopoli-Potenza in streaming, primo turno Coppa Italia Serie C

Dopo la sconfitta rimediata in amichevole contro il Palermo (1-0), il Monopoli si prepara ad affrontare il Potenza nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. Monopoli-Potenza si prospetta un match molto interessante tra due squadre che avranno un unico obbiettivo: passare al turno successivo di questa importante competizione. Questa partita inoltre sarà un ottimo test in vista dell’inizio della Serie C 2021/2022 con la prima giornata di campionato che vedrà il Monopoli affrontare il Catania e il Potenza impegnato contro il Bari. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili su diretta tv in chiaro RAI SPORT? Dove vedere Monopoli-Potenza in streaming.

Diretta tv in chiaro RAI SPORT? Dove vedere Monopoli-Potenza in streaming gratis, primo turno Coppa Italia Serie C

Monopoli-Potenza, match valido per il primo turno di Coppa Italia Serie C, si giocherà allo stadio Vito Simone Veneziani a partire dalle ore 21.00 di Sabato 21 Agosto 2021. Il match verrà trasmesso in diretta esclusiva su Eleven Sports, dal sito web e dall’applicazione disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, notebook, tablet e smart tv. Per Monopoli-Potenza non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su RAI SPORT, tutta la Coppa Italia di Serie C è un’esclusiva di Eleven Sports.