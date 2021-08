Serie C, dove vedere Catanzaro-Virtus Francavilla: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Domenica 29 agosto, alle ore 20.30, allo stadio “Nicola Ceravolo”, il Catanzaro di Antonio Calabro ospiterà la Virtus Francavilla di Roberto Taurino, il match è valido per la 1.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere Catanzaro-Virtus Francavilla in diretta tv e streaming, ecco un focus su come arrivano le due squadre al match.

Entrambe le squadre hanno fatto il loro esordio ufficiale in stagione. Il Catanzaro ha partecipato ai 32.esimi della Coppa Italia nazionale dove ai 32.esimi è stato eliminato per 3-0 dal Verona. La Virtus Francavilla, invece, ha disputato il primo turno della Coppa Italia di Serie C ed ha battuto il Taranto per 2-0.

Catanzaro-Virtus Francavilla sarà diretta da Daniele Virgilio di Trapani, coaudiuvato da Federico Votta di Moliterno ed Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata. Il quarto uomo sarà Riccardo Leotta di Acireale.

PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO-VIRTUS FRANCAVILLA

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Rolando, Vandeputte, Cinelli, Carlini, Gatti; Bombagi, Vazquez. All: Calabro.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Franco, Prezioso, Carella, Ingrosso; Maiorino, Ekuban. All: Taurino.

Dove vedere Catanzaro-Virtus Francavilla, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Catanzaro-Virtus Francavilla, valido per la 1.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non sarà trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata). Inoltre il match sarà possibile guardarlo in streaming su Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it. Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 7,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 69,99 €.