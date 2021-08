Dopo la sconfitta rimediata contro la Reggina in amichevole (0-2), la Vibonese si prepara ad affrontare il Catania nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. Vibonese-Catania si prospetta un match molto interessante in cui entrambe le compagini cercheranno di ottenere il pass per il turno successivo di questa competizione. Inoltre questo match potrà essere un test importante in vista dell’inizio del campionato di Serie C che, per entrambe le squadre, è previsto il 29 Agosto 2021 (il Catania affronterà il Monopoli in trasferta e la Vibonese affronterà l’AZ Picerno in casa, ndr). In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Vibonese-Catania, streaming e diretta tv in chiaro RAI SPORT? Dove vedere primo turno Coppa Italia Serie C.

Vibonese-Catania, streaming e diretta tv in chiaro RAI SPORT? Dove vedere primo turno Coppa Italia Serie C

Vibonese-Catania, match valido per il primo turno di Coppa Italia Serie C, si giocherà allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia a partire dalle ore 17.30 di Sabato 21 Agosto 2021. Il match verrà trasmesso in diretta esclusiva su Eleven Sports, dal sito web e dall’applicazione disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, notebook, tablet e smart tv. Per Vibonese-Catania non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su RAI SPORT, tutta la Coppa Italia di Serie C è un’esclusiva di Eleven Sports.