Dove vedere Avellino Catanzaro streaming e diretta tv: Eleven Sports, Sky Sport, Antenna Sud?

DOVE VEDERE AVELLINO CATANZARO IN TV E IN STREAMING – Due squadre imbattute dopo cinque partite, appaiate a sette punti in classifica, alla pari in fatto di vittorie e di pareggi: Avellino-Catanzaro è tutto questo. Una vittoria e quattro pareggi per le due squadre che, come detto, non hanno finora mai perso l’Avellino ha appena trovato la prima affermazione stagionale contro il Potenza, mentre i calabresi hanno pareggiato in casa contro il Catania nell’ultimo turno. Match molto equilibrato dunque: ecco tutte le informazioni su dove vedere Avellino Catanzaro in tv e in streaming.

Quando si gioca Avellino-Catanzaro: data e luogo del match di Serie C

Avellino-Catanzaro si disputerà giovedì 30 settembre 2021 alle ore 21, allo stadio Partenio di Avellino.

Avellino-Catanzaro, le probabili formazioni del match: 5^giornata Serie C Girone C

AVELLINO (4-3-2-1): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Carriero, Aloi, D’Angelo; Kanoute, Di Gaudio; Maniero.

CATANZARO (3-4-2-1): Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Rolando, Verna, Risolo, Porcino; Cianci, Carlini; Vazquez.

Sky, Rai Sport, Eleven Sports? Dove vedere Avellino-Catanzaro Serie C streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Con Sky, invece, bisognerà possedere un abbonamento al pacchetto calcio: la gara sarà trasmessa sul canale 256 del satellite. Niente diretta su Rai Sport, invece.