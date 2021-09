Dove vedere Foggia Juve Stabia streaming e diretta tv: Eleven Sports, Sky Sport, Antenna Sud?

DOVE VEDERE FOGGIA JUVE STABIA IN TV E IN STREAMING – Bel big match in vista nel girone C di Serie C: ad affrontarsi saranno Foggia e Juve Stabia, con uno scontro tra due grandi allenatori che hanno vissuto per diversi anni la Serie A come Zeman e Novellino. La squadra di casa ha ottenuto solo 5 punti in quattro partite, mentre le Vespe hanno un punto in più e sono sin qui imbattute (anche se hanno vinto una sola volta). Il match è quindi molto importante soprattutto in ottica corsa playoff: ecco tutte le informazioni su dove vedere Foggia Juve Stabia in tv e in streaming.

Quando si gioca Foggia-Juve Stabia: data e luogo del match di Serie C

Foggia-Bari si disputerà domenica 26 settembre 2021 alle ore 14:30, allo stadio Pino Zaccheria di Foggia.

Foggia-Juve Stabia, le probabili formazioni del match: 5^giornata Serie C Girone C

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Markic, Nicoletti; Maselli, Gallo, Rocca; Merkaj, Ferrante, Curcio. JUVE STABIA (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo; Davì, Altobelli; Bentivegna, Schiavi, Panico; Della Pietra.

Sky, Antenna Sud, Eleven Sports? Dove vedere Foggia-Juve Stabia Serie C streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La partita del campionato di Serie C di Foggia e Juve Stabia, prevista per il 26 settembre 2021 a Foggia alle ore 14:30, verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Eleven Sports, ed andrà anche in diretta su Sky Primafila. Per assistere al match, dunque, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio di Eleven, e poi accedere attraverso la app disponibile per pc, smartphone e tablet. Con Sky, invece, bisognerà possedere un abbonamento al pacchetto calcio: la gara sarà trasmessa sul canale 255 del satellite.