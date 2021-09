Dove vedere Paganese-Catania? In streaming o diretta tv?

Dove vedere Paganese Catania? Oggi domenica 12 settembre alle ore 14:30, allo stadio “Marcello Torre” di Pagani andrà in scena la partita Paganese-Catania. Le due squadre, nelle prime giornate di campionato, hanno commesso qualche passo falso. Infatti i rossazzurri, dopo la sconfitta all’esordio, hanno racimolato solo tre punti, battendo la Fidelis Andria in casa. La vittoria conseguita grazie alla doppietta di Leon Sipos, ha ridato serenità e fiducia all’ambiente etneo. Ma il tecnico Baldini deve trovare un altro risultato utile per solidificare quanto di buono fatto la scorsa settimana. La Paganese al contrario, ha ottenuto il magro bottino di un punto, visto che nella giornata precedente ha subito un pesante 2 a 0 in casa del Latina, dopo il rocambolesco 4 a 4 contro il Messina del 28 agosto.

Le probabili formazioni

Il tecnico etneo Baldini ha quasi tutta la rosa disponibile. Recuperato Piccolo che, a meno di ripensamenti non giocherà dal primo minuto. Tutto fa pensare che il Catania scenderà in campo con il 4-3-3. La Paganese, che ha ingaggiato come nuovo tecnico Grassadonia, dovrebbe optare per il modulo 3-5-2 con Diop e Castaldo come tandem d’attacco. Ma ecco le probabili formazioni:

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Murolo, Sbampato; Guadagni, Tissone, Cretella, Zanini, Marelli; Diop, Castaldo. All. Grassadonia;

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado, Provenzano; Ceccarelli, Sipos, Russotto. All. Baldini.

Dove vedere Paganese-Catania

La partita potrà essere seguita in live streaming sintonizzandosi sulla piattaforma Eleven Sports. Il match non andrà in onda su Sky.