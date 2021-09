Eleven Sports o Rai Sport? Dove vedere Palermo-Monopoli streaming e diretta tv Coppa Italia Serie C

DOVE VEDERE PALERMO MONOPOLI IN TV E IN STREAMING – Il Monopoli è la squadra nettamente più in forma del Girone C di Serie C: ha vinto tre partite su tre, segnando sette gol e subendo solamente due reti. Il Palermo invece ha cominciato con una vittoria, un pareggio ed una sconfitta nell’ultimo turno contro il Taranto. La squadra di Filippi dunque è in cerca di riscatto dopo la brutta batosta subita in Puglia: ecco tutte le informazioni su dove vedere Palermo Monopoli in tv e in streaming.

Quando si gioca Palermo-Monopoli: data e luogo del match di Coppa Italia Serie C

Palermo-Monopoli si disputerà mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 15, allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Palermo-Monopoli, le probabili formazioni del match: 3^giornata Serie C Girone C

PALERMO (3-4-2-1): Massolo; Marong, Lancini, Buttaro; Almici, Dall’Oglio, Odjer, Valente; Silipo, Fella; Brunori.

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Mercadante, Bizzotto, Arena; Novella, Bussaglia, Piccinni, Hamlili, Guiebre; Starita, Grandolfo.

Sky, Rai, Eleven Sports? Dove vedere Palermo-Monopoli Serie C 15 settembre 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La partita di Coppa Italia di Serie C di Palermo e Monopoli, prevista per il 15 settembre 2021 a Palermo alle ore 15, verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Eleven Sports, mentre non andrà in diretta su Sky né sulla Rai. Per assistere al match, dunque, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio di Eleven, e poi accedere attraverso la app disponibile per smart tv, pc, smartphone e tablet.