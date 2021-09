Eleven Sports, Sky Sport, Antenna Sud? Dove vedere Catania Bari streaming e diretta tv

DOVE VEDERE CATANIA BARI IN TV E IN STREAMING – Grande big match in Serie C, nel Girone C: al Massimino di Catania si sfidano la squadra locale e il Bari. Il Catania è partito piuttosto male quest’anno, visto che ha ottenuto una sola vittoria in tre match e ha perso due sfide, tra cui l’ultimo turno contro la Paganese. Inoltre, i rossazzurri sono anche stati eliminati dalla Coppa Italia in settimana, competizione dalla quale era già uscito il Bari per mano della Fidelis Andria: i baresi hanno invece 7 punti e sono secondi dietro solo al Monopoli. Grande sfida tra due squadre con stadi e tifoserie da Serie A: ecco tutte le informazioni su dove vedere Catania Bari in tv e in streaming.

Quando si gioca Catania-Bari: data e luogo del match di Serie C

Catania-Bari si disputerà domenica 19 settembre 2021 alle ore 14:30, allo stadio Massimino di Catania.

Catania-Bari, le probabili formazioni del match: 4^giornata Serie C Girone C

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Ercolani, Ropolo, Zanchi; Biondi, Cataldi, Greco; Piccolo, Moro, Bianco.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maita, Bianco, D’Errico; Botta; Simeri, Marras.

Sky, Antenna Sud, Eleven Sports? Dove vedere Catania-Bari Serie C 19 settembre 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La partita del campionato di Serie C di Catania e Bari, prevista per il 19 settembre 2021 a Catania alle ore 14:30, verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Eleven Sports, mentre non andrà in diretta su Sky. Per assistere al match, dunque, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio di Eleven, e poi accedere attraverso la app disponibile per pc, smartphone e tablet.

Inoltre, però, si potrà guardare il match anche in diretta tv in chiaro su Antenna Sud, sul canale 13 del digitale terrestre.