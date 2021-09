Eleven Sports, Sky Sport, Antenna Sud? Dove vedere Taranto-Palermo streaming e diretta tv

DOVE VEDERE TARANTO PALERMO IN TV E IN STREAMING – Ritorna un grande big match che non si disputava praticamente da 30 anni: si torna a giocare Taranto-Palermo allo Iacovone di Taranto. Le due squadre arrivano al match entrambe con 4 punti a testa, frutto di una vittoria ed un pareggio. Il Palermo ha pareggiato il derby di Messina nell’ultimo turno, mentre il Taranto ha sconfitto il Campobasso a domicilio per 1-0: ecco tutte le informazioni su dove vedere Taranto Palermo in tv e in streaming.

Quando si gioca Taranto-Palermo: data e luogo del match di Serie C

Taranto-Palermo si disputerà sabato 11 agosto 2021 alle ore 17:30, allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto.

Taranto-Palermo, le probabili formazioni del match: 3^giornata Serie C Girone C

TARANTO (4-3-3): Chiorra; Tomassini, Zullo, Benassai, Ferrara; Longo, Marsili, Diaby; Giovinco, Saraniti, Versienti.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Marong, Lancini, Perrotta; Almici, Luperini, De Rose, Giron; Dall’Oglio, Floriano, Brunori.

Sky, Rai, Eleven Sports? Dove vedere Taranto-Palermo Serie C 11 settembre 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

La partita del campionato di Serie C di Taranto e Palermo, prevista per il 11 agosto 2021 a Taranto alle ore 17:30, verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Eleven Sports, mentre non andrà in diretta su Sky. Per assistere al match, dunque, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio di Eleven, e poi accedere attraverso la app disponibile per pc, smartphone e tablet.