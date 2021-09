Il Pescara vince a Montevarchi ed allunga il passo: in vetta da solo

Allunga il passo il Pescara di mister Auteri, che vince anche sul campo del Montevarchi ed è solo in vetta alla classifica della serie C.

Un successo per 2-1 maturato nel corso della ripresa, dove le emozioni hanno dato vita ai 3 goal del match, con il vantaggio de Pescara che arriva grazie ad un calcio di punizione di Memushaj (autentico lusso per la categoria).

Il goal ha galvanizzato la formazione adriatica, che poco dopo ha avuto la ghiotta palla del raddoppio con D’Ursi, che si involava verso la porta ma sprecava da posizione favorevole.

Il Montevarchi dal suo canto ha disputato un ottimo primo tempo, colpendo anche un palo e poi nella ripresa ha raggiunto il pareggio con Luschi, che è stato lesto alla deviazione sotto misura, con la difesa abruzzese in ritardo.

Il Pescara inseriva l’attaccante De Marchi per spingere maggiormente, e dopo una chance con Memushaj dal limite, arrivava nelle battute finali il goal vittoria: spunto sulla destra del bravo Illanes, con cross in area e la deviazione vincente firmata dal difensore Frascatore, che faceva esplodere di gioia squadra e panchina biancazzurra.

Montevarchi: Rinaldi; Achy, Tozzuolo, Bassano; Amatucci, Marcati (54’Intennacelli), Barranca, Lischi; Carpani (54’Lunghi); Jallow, Gambale (54’Miomic). All. Malotti

Pescara: Di Gennaro; Ingrosso (59’Frascatore), Drudi Illanes; Cancellotti, Rizzo, Memushaj, Nzita; Galano (67’ Zappella), Rauti, D’Ursi (67’De Marchi). All. Auteri.