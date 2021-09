Pescara: Auteri difende la forza del suo Pescara dopo il 2-2 a Gubbio

Un pareggio agrodolce per il Pescara di mister Auteri, che esce dal match in quel di Gubbio con un 2-2 finale che alla resa dei conti lascia sensazioni contrastanti.

La partita ha fatto registrare il vantaggio degli umbri nel corso dei primi minuti di gioco con la rete di Arena, ma il Pescara ha saputo trovare il pareggio graize a Clemenza, che si è ben inserito nei meccanismi biancazzurri.

Nella ripresa una ingenuità della difesa adriatica ha consentito al Gubbio di ritornare in vantaggio su calcio di rigore trasformato da Cittadino, quindi ad un quarto d’ora dal termine, il Pescara ha acciuffato di nuovo il pareggio, sempre grazie allo scatenato Clemenza.

Le dichiarazioni a fine partita rilasciate dai 2 tecnici:

Mister Auteri nel dopo partita ha dichiarato che lo spessore della squadra del Pescara non si discute, sebbene la stampa abbia qualcosa da ridire sulla difesa, ma lui va avanti per la sua strada e sottolinea come sia importante adesso la tranquillità.

Sul fronte Gubbio, soddisfazione per mister Torrente, che ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori, per aver giocato alla pari contro una squadra di valore superiore e con giocatori che non c’entrano nulla con la categoria della C (vedi Galano e Memushaj).